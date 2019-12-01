علق عبدالستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، على توقيع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري مع تركيا والتى تعد بمثابة "معاهدة دفاع" مع النظام التركي برئاسة رجب أردوغان، الداعم للإرهاب والميليشيات.

وقال "حتيتة" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السراج تحول إلى دمية في يد الإرهابيين بطرابلس.

وأضاف أن السراج يعتمد على قادة الميليشيات في طرابلس، الزاوية، ومصراتة، وتابع : "بدأت دول العالم تبتعد عنه، فوجد نفسه محاصرًا، كما تراجع عدد أصدقائه وبالتالي انتهزت تركيا وقطر الفرصة، ودعمتاه".

وأردف: "ما يحدث أكبر بكثير من الرئيس التركي والسراج بكثير، لأن منطقة استكشاف الغاز في البحر المتوسط والصراع هناك أكبر منهما، كما أن الشركات الكبرى هناك غير مرحبة بأنشطة تركيا في البحر المتوسط، كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا توافق على الممارسات التركية وعلى الاتفاق الأخير بين أردوغان والسراج"