صرحت مستشفى ملوي العام، في جنوب محافظة المنيا، بخروج المصابين الأربعة في حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا، كما جرى استخراج تصاريح دفن جثث الضحايا الثلاث.

وقال مسؤول بالمستشفى، إن تلك التصريحات اعتمدت بعد التأكد من سلامة المصابين الصحية نهائيًا، وخضوعهم للفحوصات الطبية، منوها أن النيابة العامة بمركز ملوي، أصدرت منذ قليل تصريحات بدفن جثث المتوفين، وهم كاراس شنودة زكريا، 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات، وسميرة صبحي حنا، 65 عاما.

وأصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونيين ودير القديس أفافيني المتوحد بالجبل الغربي، بيانا جاء فيه، أنه في الساعة التاسعة من صباح اليوم إنهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، خلال تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة، وأدى ذلك إلى وفاة 3 أشخاص من بينهم طفلين، وإصابة مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحق، 45 عاما، ومريم شفيق خليل، 55 عاما، وجميعهم من أبناء مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وقدم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، ورئيس دير القديس أفافيني، ومجمع رهبان الدير وكهنة إيبارشية ملوي عزائهم للمتوفيين، آملين أن ينعم المصابين بالشفاء العاجل، كما وجهوا الشكر لكل من محافظ المنيا، ومدير الأمن، ومفتش مباحث الأمن الوطني بالمحافظة، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لاهتمامهم الكبير بمتابعة الحادث وزيارة المصابين.