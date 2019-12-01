قال مصطفى جمال، المنسق الإداري لمبادرة الحد من انتشار العدوى، إن المبادرة تعتبر مكملة لمبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية، موضحا أنه تم استهداف 9 محافظات بمستهدف 16326محلا، وتم المرور بالفعل وتعليق البوسترات الخاصة بالكتاب الدوري على 12592 محلا.

وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الكتاب الدوري الذي تم إصداره من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، هو أول كتاب دوري يصدر في تاريخ مصر لتنظيم العلاقة بين المهني ومتلقي الخدمة، موضحا أن الوزارة تعاونت مع وزارة التنمية المحلية لكونها المسؤولة عن المحافظات والتي تقوم بتوزيع البوسترات داخل المحلات بالمدينة والقرى والنجوع.

وأكد أن الوزارة تقوم فيما بعد بإرسال مندوبين لها للمرور على تلك المحال وتوعية الموجودين بداخلها بأهمية تلك المبادرة وضرورة الالتزام بها حفاظا على صحتهم.