قالت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إنه تم تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع التوجهات الجديدة والركائز الاستراتيجية للهيئة، حيث أشارت، فى حوارها لـ«الوطن»، إلى أن الهيئة ستركز فى عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الإبداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل، هى تنمية الصادرات كماً وكيفاً، ودعم منظومة التحول الرقمى، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وأخيراً تهيئة بيئة الأعمال.

لقاء سنوى لأسرة المجتمع التقنى فى مصر

فى البداية نود أن نتعرف على طبيعة مشاركة الهيئة فى معرض مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام؟

- معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آى سى تى» يُعد إحدى المنصات الهامة لاستعراض ومتابعة ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى على مدار عام، وهو بمثابة اجتماع ولقاء سنوى لأسرة المجتمع التقنى فى مصر، حيث يجمع كل المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد، والهيئة تشارك وتساهم فى تنظيم المشاركة الرسمة لجناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى تحت شعار «مصر الرقمية»، والذى يضم مجموعة من المشروعات والمبادرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، والهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضاً بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التى تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية.

الرئيس التنفيذى لـ"إيتيدا" فى حوار لـ"الوطن": مصر تقدم خدمات التعهيد لـ100 دولة بأكثر من 20 لغة

وماذا عن نتائج أعمال الهيئة هذا العام؟

- الهيئة قامت بتوفير 9000 فرصة عمل للكوادر المصرية، كما قامت بتدريب 500 متدرب من الكوادر الشابة، بجانب تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن صناعة خدمات التعهيد فى مصر، أو ما يطلق عليها الآن الخدمات المشتركة، تأتى على رأس أولوياتها، حيث يعمل بها فى مصر الآن حوالى 215 ألف موظف، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 240 ألفاً عام 2020، وفقاً لتقديرات شركة «IDC» العالمية، وفى الحقيقة يوجد أكثر من 100 دولة تحصل على تلك الخدمات من مصر، وبأكثر من 20 لغة.

مصر تحتل المرتبة الأولى فى الشرق الأوسط فى مجال تقديم خدمات التعهيد

وهل مصر تحتل مراتب متقدمة فى مجال خدمات التعهيد؟

- مصر تأتى فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طبقاً لتقرير (إيه تى كيرنى) مقارنة بالدول التى تقدم تلك الخدمات، وتأتى بين أفضل 9 مواقع عالمية تخدم الأسواق الأوروبية، وذلك طبقاً لتقرير «جارتنر» للمرة الثالثة على التوالى، والهيئة ستعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، والتى تبلغ حالياً 16%، وفى الحقيقة مصر تستحق تلك المكانة بجدارة، حيث تمتلك مصر كل المؤهلات التى تضعها ضمن أهم المقاصد الرئيسية والمفضلة لموفرى تلك الخدمات على مستوى العالم، سواء من حيث وفرة المهارات الرقمية أو تكلفة الأعمال، وهى مجموعة من الميزات النادرة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أو فى دول شمال وغرب أوروبا، والهيئة تستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات وللإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك تصميم وتصنيع الإلكترونيات من خلال تمكين عمليات البحث والتطوير وتحفيز الإبداع.

هل انتهت الهيئة من تحديث منظومة التوقيع الإلكترونى؟

- بالفعل الهيئة قامت الفترة الماضية بتحديث منظومة التوقيع الإلكترونى بالهيئة، حيث انتهينا من تطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكترونى، ما أدى إلى زيادة سرعة ومعدل الرد على طلبات التحقق اللحظى من صحة شهادات التوقيع الإلكترونى من 12 طلباً إلى 5000 طلب فى الثانية، وذلك بهدف أن تتواكب مع النظم الحديثة وتلبية للطلب المتزايد على المعاملات الرقمية بشكل فعال وسريع.

تحتفل الهيئة هذا العام بمرور 15 عاماً على إنشائها، فهل لك أن تطلعينا على مؤشرات الـ15 عاماً؟

- بالفعل نحتفل بمرور 15 عاماً على إنشاء الهيئة، ولو تحدثنا عن المؤشرات والإنجازات التى ساهمت فى دفع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، سنجد أن أكثر من 30% من القوة العاملة بالقطاع تم تدريبهم من خلال برامج ومبادرات الهيئة المعنية ببناء القدرات، ووقعت الهيئة 70 اتفاقية تعاون مع ما يزيد على 45 مستثمراً أجنبياً من الشركات، كما وفرت الهيئة 40 ألف فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية، ودعم 4000 رائد أعمال، وكان للهيئة دور رائد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال ريادة الأعمال، حيث قامت بدعم واحتضان حوالى 450 شركة ناشئة منذ 2005، كما قدمت الهيئة دعماً مادياً ملموساً لتحفيز الشركات المصرية على الصادرات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، حيث قدمت الهيئة 350 مليون جنيه دعماً على الصادرات التكنولوجية منذ بداية عمل البرنامج عام 2009.