أطلقت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» استراتيجيتها الجديدة لعام 2020، التى تتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية فى الاتجاه نحو منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى. وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إى فاينانس»، إننا أطلقنا ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance والشركات الثلاث هى: الأولى e-cards شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال 150 مليون جنيه، شركة المدفوعات الرقمية «خالص» برأسمال 100 مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq، علماً بأن هذه الشركات كانت قد بدأت أعمالها كخطوط أعمال Lines of Business داخل الشركة، ونظراً لاستراتيجية الشركة الجديدة، التى تستهدف انطلاق شركات شقيقة وتابعة للشركة الأم «إى فاينانس» وتعمل على تلبية احتياجات السوق وتنف يذ مشروعاته.

وأضاف «سرحان»، أن «إى فاينانس» هى الـHUB الرئيسى فى مصر للمدفوعات والمتحصّلات الإلكترونية، وبذلك أصبحت «إى فاينانس» هى Digital partner of choice، خصوصاً أن الشركة استثمرت 600 مليون جنيه فى البنية التحتية، باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، ونجحت فى مضاعفة أعداد موظفيها اليوم، لتقترب أعدادهم من 1000 موظف، مشيراً إلى أنه على مدار 12 عاماً الماضية نجحت «إى فاينانس» فى الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة فى مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية، الشبكة الجماهيرية «خالص»، وشبكة الحماية الاجتماعية، حيث انعكس تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ليُسهم فى تعظيم قدراتنا الرقمية على النحو الذى يُؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمى، ويدفعها للمنافسة القوية فى هذا المجال الاستثمارى الواعد، لافتاً إلى أن شركة «إى فاينانس»، جاهزة لتنفيذ أى مشروعات رقمية ضخمة، حيث أصبحت لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلى جيد بشكل مستدام.