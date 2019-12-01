صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد شباب ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يجلس على كرسي متحرك، خلال تفقد الرئيس المعرض المقام على هامش مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الرئيس أثناء تفقده المعرض لمح شابا يجلس على كرسي متحرك، فتحرك إليه وصافحه وتحدث معه عن سماعة للأذن قام الشاب بتطويرها وشارك بها في المعرض، وقال الشاب للسيسي: "إحنا طورنا النموذج ده من السماعات، وأصبح أخف حيث وصل وزنها لـ56 جراما فقط".

وتابع الشاب: "الجهاز يقدر يميز الأصوات، سواء صوت حريق، أو صوت طفل رضيع، أو صوت سيدة تواجه مشكلة، كمان السيستم اللي في السماعة قد يتيح التعرف على 5 أصوات بالاسم".

ورحب الرئيس السيسي بكل الشركات والمتخصصين المشاركين في معرض القاهرة للاتصالات، متمنيا لهم النجاح في فعاليات المعرض والمؤتمر.