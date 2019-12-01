توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة، أن يسود طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، الأحد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما يومي الاثنين والثلاثاء، فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضح البيان، درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

طقس الاثنين 2 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

طقس الثلاثاء 3 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

طقس الأربعاء 4 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.