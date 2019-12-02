أستاذ مناعة: 11% من حالات الإصابة بـ"الإيدز" في مصر بسبب "المثلية"

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إنه يجب على المريض بالإيدز أن يتناول علاجه بانتظام وهو عبارة عن "قرص واحد"، من أجل اختفاء فيروس الإيدز تمامًا من الدم.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرنس" في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن الدواء الذي يتلقاه مريض فيروس الإيدز يقوم بتناوله مدى الحياة، موضحًا أن الإيدز انتشر في أوائل عام 1996، ولكن الآن اختلف الوضع عما كان عليه في الآونة السابقة.

أستاذ مناعة : مرض الإيدز أصبح قابل للسيطرة وعلاجه متوفر .. " زي السكر والضغط"

وأشار إلى أن مرض الإيدز أصبح قابل للسيطرة مثل مرض السكر والضغط والكثير من الأمراض، مضيفًا: "الحباية دي هتخفي الفيروس من الدم، ومش علاج للشخص المريض بس، ده كمان وقاية للآخرين عشان الحباية دي مش بتخلي العدوى تنتقل، وكمان فيه أدوية وقاية قبل الإصابة بالإيدز، يعني لو حد شاكك في سلوك الآخر خارج البيت ممكن يأخذ أدوية وقاية".

وفي مداخلة آخرى، ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، ذكر مصباح، أن عددا مرضى الإيدز في مصر وصل إلى 22 ألف من بينهم 6300 من الإناث، ولكن 31% فقط من المرضى يتلقون العلاج، موضحًا أن العلاقات الجنسية غير المحمية خارج إطار علاقة الزواج تمثل 99.9% من الإصابة بفيروس الإيدز.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بسبب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمشاركة بالحقن المخدرة، كما أن العلاقات المثلية تمثل أكثر من 11% في نسبة حالات الإصابة الجديدة في مصر، وهذا أمر يدق ناقوس الخطر، موضحًا أن الأشخاص المثليين ينقلون العدوى إلى زوجاتهم دون علمهم بإصابتهم بفيروس الإيدز.