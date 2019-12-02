عقد الدكتور تامرمرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، مساء الأحد، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية في المديرية؛ لتطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مستشفيات مدن البحر الأحمر.

وناقش مرعي مع مديري الإدارات القوى البشرية من الطاقم الطبي بالوحدات والمستشفيات، وتطوير خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية، كما جرى مناقشة جاهزية الوحدات الصحية لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية.

وشدد مرعي على المتابعة المستمرة للوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، والمتابعة بها مثل الفحص المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وأعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وتكثيف الندوات التوعوية بها.

وكلف مرعي مدير إدارة المستشفيات بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة الخدمات المقدمة وتواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، كما كلف الإدارة الهندسية بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية وغيرها، وكذا التنسيق مع مدير إدارة المستشفيات لمتابعة وصيانة وحدات الكلى الصناعية.