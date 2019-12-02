كشف محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، تفاصيل موازنة 2019-2020 مشيرًا إلى أنها الموازنة الأكبر في تاريخ مصر، مؤكدا أن موازنة الصحة ارتفعت من 43 إلى 73 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى" أن موازنة عام 2019-2020 تصل لـ1.5 تريليون جنيه.

وأوضح "عبد الفتاح" أن ميزانية قطاع الصحة والتعليم زادت بمبلغ 30 مليار جنيه ، في حين بلغت موازنة الصحة العام المالي الماضي 61 مليار جنيه وتم رفعها لـ73 مليار جنيه في موازنة 2019-2020 لافتًا إلى أن موازنة الصحة زادت في آخر 5 سنوات من 43 مليار جنيه لـ73 مليار جنيه.