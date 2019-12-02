"المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ومنتدى شباب العالم"، أحداث مهمة تستضيفها مصر على أرضها خلال ديسمبر الحالي فقط، بينها ما ينطلق على مستوى رؤساء وممثلي عدد من الدول والمؤسسات المالية العالمية، والآخر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من أرض مدينة السلام شرم الشيخ، تنطلق اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 350 مدعوًا، على رأسهم رؤساء وممثلي الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، البنوك، الغرف التجارية، وصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وينظم المؤتمر في نسخته الـ14 بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بالمنظمة ذاتها، ويركز موضوع المؤتمر على "فرص العمل وريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي".

وعقب نحو 10 أيام من الآن، تعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مدار يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

منتدى أسوان للسلام ومنتدى شباب العالم في منتصف ديسمبر الجاري

المنتدى الذي تم الإعلان عنه خلال تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام الحالي، سيكون منصة إقليمة وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية على أرض عاصمة شباب أفريقيا، لبحث الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع الأمل في نفوس الشعوب.

ويشارك في المنتدى رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.

وفي نسخته الثالثة، ينطلق منتدى شباب العالم على أرض مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الحالي، وعلى غرار النسختين السابقتين يعتبر المنتدى منصة للشباب لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم اليوم كما تشكل المستقبل.

ويشارك في المنتدى هذا العام الاتحاد من أجل المتوسط، بنموذج محاكاة، على أن تكون التوصيات التي ستخرج من المحاكاة بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به في بلورة استراتيجية 2020 - 2030 التي يأمل الاتحاد الانتهاء من إعدادها العام المقبل.