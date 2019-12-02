لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر الاثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرون إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.

وأوضح أن الضحايا "تعرضوا لحروق بالغة في الجسم" بينما سادت حالة من "الهلع والخوف" بين المصابين.

وأضاف أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية".

وأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق".

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن "المتوفين هم 8 أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا إلى أن "الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي".

وأضاف أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين.

وقال مدير مستشفى الشونة الجنوبية فايز الخرابشة إن "جثث المتوفين ال13 والذين تتراوح أعمارهم من عام واحد الى 27 عاما وصلت الى المستشفى وبعضها متفحمة".

وأضاف أنه "جرى تحويل الجثث الى المركز الوطني للطب الشرعي في عمان بعد أن كشف عليها المدعي العام والطبيب الشرعي".

وقدر رئيس اتحاد مزارعي منطقة وادي الأردن (غرب عمان) عدنان خدام "عدد العمالة الباكستانية العاملين في هذا القطاع بحوالي 25 إلى 30 ألف شخص".

وغالبا ما تقع حوادث مماثلة في الاردن بسبب لجوء الناس الى وسائل التدفئة الرخيصة غير الآمنة أثناء نومهم.