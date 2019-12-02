دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإعادة بعث الصالونات الثقافية وإحيائها من جديد بالمؤسسات الوطنية بصفة شهرية، حتى يجد الشباب مواردهم الثقافية في النور ولا يبحثون عنها في الظلام، فيكونون عرضة لاستغلال الجماعات المتطرفة.

وأضاف جمعة في بيان عنه اليوم: "نعمل في وزارة الأوقاف على أن نعد الإمام إعدادًا ثقافيًّا عصريًّا بأبعاد تاريخية واجتماعية وثقافية، حتى يتمكن الداعية من تصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الأفكار المتطرفة".

وأكد الوزير أنّ حركة التجديد الديني تشهد حركة جادة ونقلة نوعية، بفضل الله ثم بدعم رئيس الجمهورية لمسارات التجديد في مختلف المجالات، وأصبح لدينا نسقا معرفيا في طريقة التفكير، وفي البحث والتأليف، وطرق التدريب، ودورنا أن نحول هذا النسق من ثقافة النخبة والفرد إلى ثقافة المجتمع.

وقدم جمعة الشكر للقامات الوطنية الكبيرة التي تسهم بشكل فعال في هذه اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، مشيرا إلى أنّ هناك تعاونا قويا ومتكاملا بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والتثقيفية غير مسبوق، إذ نعمل بروح الفريق الواحد مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والمؤسسات الإعلامية وبروح وطنية غير مسبوقة، ونحتاج إلى جهد أكبر لنتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع.