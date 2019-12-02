قالت إرين الخورازاتي، منسق مكتب القاهرة لمنح جامعة ماربورج الألمانية، إن الجامعة تتيح 65 برنامجا لنيل درجة الماجستير والدكتوراه باللغة الألمانية، و33 برنامجا لنيل الماجستير والدكتوراه باللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة المنصورة اليوم، عن المنح المقدمة من جامعات ألمانية، وبلغ عددها 118 منحة، على هامش الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من مشروع Hopes، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة كلا من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتورة سماح السعيد منسق مشروع Hopes بجامعة المنصورة، وعدد من طلاب وباحثي الجامعة بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

واستعرضت "الخورازاتي"، أهم المنح المقدمة من جامعة ماربورج، والمهارات الازمة للحصول عليها وكيفية وتوقيت التقدم للحصول عليها، مؤكدة علي أهمية التعاون مع جامعة المنصورة في تقديم المنح للطلاب والباحثين في سبيل الارتقاء بالتعليم.

وأعلنت هدى المحجوب، منسق مكتب القاهرة لمنح جامعة برلين الحرة الألمانية، أن الجامعة بها 33 ألف طالب من 150دولة في كافة التخصصات عدا الهندسة والفنون الجميلة، وتتيح 20 برنامجا لنيل الماجستير باللغة الإنجليزية.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد في جامعة المنصورة، ولقاء عدد كبير من طلاب الجامعة الطامحين لتطوير قدراتهم العملية والبحثية، ونوهت بحصول جامعة برلين الحرة على جائزة التميز الحكومي في ألمانيا 3 مرات متتالية مما يمنحها دعم حكومي كبير وبحلول الجامعة في الترتيب العاشر بين الجامعات الألمانية والـ115عالميا .

وأكدت الدكتورة صفاء شلبي منسق منح مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي Daad بالقاهرة، على أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم والبحث العلمي قائم منذ عام 1960 عندما تم إنشاء مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في القاهرة.

وقالت إن الهيئة قدمت في السنوات الأخيرة منح لأكثر من ألف ومائة طالب مصري ولـ 320 طالب ألماني، ونوهت بتقديم الهيئة لبرنامج study trip للطلاب قبل التخرج حيث يصحبهم أستاذ جامعي في رحلة علمية لفترة محددة .

وأضافت أن الهيئة تقدم منحة Helmut Schmidt لدراسة الماجستير في تخصصات السياسة والإدارة والقانون ومنحة Epos للماجستير في كافة التخصصات ومنحة Gerls لدراسة الدكتوراه سواء بشكل كامل أو باستضافة بعض الباحثين المسجلين في جامعات أخرى لإجراء بعض التجارب العملية أو لجمع معلومات نظرية مع إمكانية عودتهم لمناقشة الدكتوراه في جامعتهم الأصلية.