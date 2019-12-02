وزارة المالية قد أدخلت تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد، فى يونيو عام 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 266، قرار وزير المالية رقم 781 لسنة 2019، بشأن تحديد وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة.

ووفقا للقرار تتراوح رسوم التنمية على رخص السيارات موديل 2019 طبقا للسعة اللترية، حيث تخضع السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1000 سي سي لصفر رسوم، بينما تتراواح الرسوم للسيارات موديل 2019 ذات السعة اللترية ما بين 1000 و1300 سي سي، بين 323 إلى 388 جنيها، بينما تخضع السيارات ذات سعة لترية من 1300 إلى 1600 سي سي لرسوم تتراوح بين 1450 و6500 جنيها، في حين تتراواح الرسوم السيارات ذات سعة لترية من 1600 إلى 2000 سي سي بنحو 1710 إلى 28.8 ألف جنيه، وتحدد رسوم على السيارات الأكثر من 2000 سي سي رسوما بين 13.3 ألف إلى 71.250 ألف جنيه، وهو أعلى حد للرسوم.

مصدر: لا زيادة في رسوم التنمية على رخص السيارات

وأكد مصدر بوزارة المالية لـ"الوطن"، أن القرار المعلن بالجريدة الرسمية أوضح عبر جداوله الرسوم المقررة على السيارات الجديدة على حسب كل فئة أو سعة لترية دون زيادة أو تغيير بعد التعديلات التي أدخلت على قانون رسم التنمية الموارد، يونيو 2018، والتي أقرها مجلس النواب في حينها.

كانت وزارة المالية أدخلت تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد، يونيو 2018، حيث أضيفت إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بند جديد برقم (17) على السيارات الجديدة المنتجة محلياً، وجميع السيارات المستوردة من الخارج.

كيف تحسب رسوم التنمية علي سياراتك؟

وحول كيفية احتساب رسم التنمية على السيارات، كشف المصدر أنه يتم احتسابها وفقا لنوع السيارة وسعة المحرك.

وأوضح أن سيارات الركوب التي تتراوح بين 1000 و1299 سم مكعب يحتسب الرسم بنسبة 3%، ومن 1300 إلى 1599 سم مكعب يقدر الرسم بـ3%، بينما من 1600 إلى 1999 سم مكعب يقدر الرسم بـ5%، أما من 2000 سم مكعب فأكثر فيحتسب بنسبة 8.5%.

وأضاف المصدر أن الأتوبيسات السياحية تقدر نسبة رسم التنمية بـ2% ويحتسب الرسم المحدد وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات، بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليًا، ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج.

وحول جهة التحصيل، قال المصدر إنه بالنسبة للسيارات الجديدة المنتجة محليًا، تحصل مصلحة الضرائب على مبيعات الرسم من المنتج على أن يورد إلى الخزانة العامة للدولة، بينما السيارات المستوردة من الخارج تحصل مصلحة الجمارك الرسم في منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة للدولة.