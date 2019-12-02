المعارضة الإيرانية تطالب أوروبا بإرسال بعثة تقصي حقائق حول المعتقلين

طالبت المعارضة الإيرانية، أوروبا، بإرسال بعثة تقصي حقائق حول المعتقلين في إيران، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، قبل قليل، أن عدد قتلى احتجاجات إيران، بلغ 208 أشخاص، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

من جانبه هدد نائب البرلمان الإيراني محمود صادقي، اليوم، الحكومة بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتلين، إذا لم تبادر هي بنشرها.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" على "تويتر"، نقلاً عن النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، قوله "إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها".

واعترفت حاكمة مقاطعة قدس ليلى واثقي، الواقعة غرب محافظة طهران، بأنها أمرت شخصيا من قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري، كان نشطا بقمع المتظاهرين.

وأضافت: "المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصا، وأمرت بإطلاق الرصاص عليهم.

وأصدرت أوامري للشرطة، وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".