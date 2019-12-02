أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث كشفت اللجنة على 5589 سائقاً بـ18 محافظة منذ بداية العام الدراسى الحالى، وتبين تعاطى 55 حالة للمواد المخدرة، منهم 16 حالة ترامادول، و35 حشيش، و4 مورفين. وأضافت الوزيرة فى بيان، اليوم، أن من يثبت تعاطيه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم حالياً التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضاً على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة.

وأضاف أن حملات الكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، من 12% عام 2015 إلى 2.9% فى 2018، ثم إلى 1% حالياً.