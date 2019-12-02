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"حس بقوة الفلوس".. فرصة للجلوس على عرش زجاجي بداخله مليون دولار

"حس بقوة الفلوس".. فرصة للجلوس على عرش زجاجي بداخله مليون دولار

"غرفة السياحة": 20 ألف معتمر سافروا لأداء المناسك.. وتحذير للسماسرة

"غرفة السياحة": 20 ألف معتمر سافروا لأداء المناسك.. وتحذير للسماسرة

وفد طلابي روسي يزور المعالم الأثرية بالأقصر

وفد طلابي روسي يزور المعالم الأثرية بالأقصر

"اكسترا نيوز" تكشف انتهاكات عدوان تركيا بحق المدنيين في الحسكة بسوريا

"اكسترا نيوز" تكشف انتهاكات عدوان تركيا بحق المدنيين في الحسكة بسوريا

الفلبين تجلي 200 ألف شخص من المناطق الساحلية بسبب إعصار كاموري

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