أجرى محمد سعد، مراسل قناة "TeN"، تجربة عملية لاستخراج شهادة ميلاد الكرتونية لنجله، في دقيقة واحدة، من جناح وزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال نشرة "أخبار TeN".

فيما أكد المقدم وليد سعيد، رئيس قسم النظم بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بوزارة الداخلية، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية، يجري تنفيذها على مراحل من أجل التحول الرقمي، داخل قطاعات الوزارة المختلفة، ويجري التعاون مع وزارات الدولة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وذلك خلال حواره مع كاميرا شاشة "TeN".

وأضاف "سعيد"، أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، حيث جرى إتاحة 22 خدمة إلكترونية بشكل كامل للمواطنين على مستوى الجمهورية، تتضمن الخدمات الأكثر إقبالًا، مثل مجالات المرور والأدلة الجنائية والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، وكل الخدمات التي يجري تقديمها، مدعومة بآليات الدفع غير النقدي، من خلال الكروت الائتمانية، أو شركات التحصيل الإلكتروني.

وأشار إلى أنه يمكن لأي شخص، استخراج أي شهادة ثبوتية مثل وثيقة الزواج أو شهادة ميلاد الأبناء الكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة لتجديد رخصة القيادة.