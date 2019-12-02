قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن بلاده سوف تقدم الدعم من أجل منع تحول الاضطرابات والاحتجاجات الراهنة في دول أمريكا اللاتينية إلى أعمال شغب وعنف.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن بومبيو اتهم، في كلمة ألقاها في ندوة أقيمت بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، فنزويلا وكوبا بإثارة الاضطرابات الحالية بدول أمريكا اللاتينية.

وأوضح بومبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم الدعم إلى دول أمريكا اللاتينية من أجل منع فنزويلا وكوبا من اختطاف الاحتجاجات السلمية وتحويلها إلى أعمال عنف وشغب وهو ما لا يعكس الإرادة الديمقراطية لشعوب الدول المذكورة".

وأضاف الوزير الأمريكي: "أن هناك احتجاجات سياسية في الوقت الراهن في كل من بوليفيا وشيلي وكولومبيا والإكوادو، وإن كولومبيا على سبيل المثال أغلقت حدودها مع فنزويلا خوفًا من امتداد مظاهرات الاحتجاج داخلها إلى أراضيها".

وتابع بومبيو قائلا: "نهاية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت قريبة، رغم إننا لا نعلم على وجه الدقة موعد تحقق ذلك".