قال بشار الكيكي، عضو مجلس النواب العراقي، إن قرار الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقي بتقديم استقالته جاء بعد مطالبة شعبية بدأت منذ شهرين.

وأضاف الكيكي ، خلال مدخلة هاتفية على إذاعة "صوت العرب"، أن عبدالمهدي سوف يستمر بشكل مؤقت في منصبه لمدة 15 يوما لتيسير الأعمال، ولحين تشكيل حكومة جديدة، خاصة أن الوضع بالعراق أصبح شديد الصعوبة و لابد من الإسراع في إجراءات تشكيل حكومة تتناسب مع تطلعات ومطالب المتظاهرين لإعادة استقرار البلاد .

وتابع الكيكي، أنه يتوقع بعد تغيير الحكومة بناء على طلب المتظاهرين أن تتغير به بعض الأمور، ويتحقق به بعض الاستقرار، مشيرا إلى أن المطالب لن تنتهي لأن هناك تراكمات و مشاكل كثيرة تواجه العملية السياسية في العراق.

وأكد الكيكي، أن الأمم المتحدة متواجدة بشكل فعال وعملي من خلال تقديم المشورة والنصح فيما يتعلق بآليات تجاوز الأزمة هناك، وبصفة خاصة إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، حيث كانت ممثلة الأمم المتحدة متواجدة في أكثر من نشاط واجتماع بين المتظاهرين.