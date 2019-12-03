إصابة جنديين في انفجار بإندونيسيا

ذكرت الشرطة أنّ انفجارا أدى إلى إصابة جنديين بجروح صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا بسبب قنبلة دخانية، مستبعدة فرضية حصول هجوم.

وقال رئيس شرطة جاكارتا جاتوت إدي للصحفيين "نجري تحقيقا لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة" في موقع النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة الإندونيسية.

ونُقل جنديَّين مصابَين إلى المستشفى. وقال المسؤول "أصيب أحدهما في اليد والآخر في الساق".

وردا على اسئلة الصحفيين، أوضح رئيس الشرطة أنّه لا يوجد ما قد يشير إلى حصول هجوم. وتوجد ثكنة عسكرية في موقع النصب التذكاري.

وواجهت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، تمردا إسلاميًا منذ مدة طويلة وتعرّضت لهجمات متكررة.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في أكتوبر بتعزيز الأمن بعدما طعن مسلحان من مجموعة إرهابية وزير الأمن الذي نجا بينما تم توقيف عشرات المشتبه بهم.