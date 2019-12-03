أعلنت الهيئة العامة للبترول أنه تم إعادة تشغيل خط السولار السويس - بورسعيد بعد أن تعرض للكسر أمس بواسطة لودر عند القنطرة غرب.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها اليوم، إن الخط عاد إلى الخدمة اليوم الساعه 9:30 صباحًا بكفاءة كامله ويتم مراقبة الأداء.