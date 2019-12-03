أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان هناك الكثير من مشروعات لتطوير المناطق العشوائية الغير أمنة، ومنها مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين براس البر، بتمويل من صندوق العشوائيات، وان هذة المنطقة تعتبر اخر منطقة فى المحافظة، وانه بانتهاء العام سيتم اعلان ان المحافظة خالية من العشوائيات على نهاية العام، وتضم 12 عمارة وعدد الوحدات 250 وحدة باجمالى تكلفة 74 مليون.

واضافت عوض خلال كلمتها امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه حرصا من الدولة على انشاء اسواق حضرية لاستيعاب الباعة الجائلين، وبتمويل من صندوق العشوائيات جارى حاليا انشاء ثلاث اسواق، وهما بمدن "راس البر، وكفر سعد" بتكلفة 37 مليون، كما يتم التخطيط بانشاء سوقين اخرين بمدينتي دمياط والروضة.

ووتابعت محافظ دمياط، ان مبادرة 100 مليون صحة، انتهت المحافظة من فحص العدد المستهدف وهم 789 الف و800 مواطن، كما تم فحص 165 الف و500 امراءة فى مبادرة صحة المرأة.

وان مشروعات المشركة المجتمعية، حيث تم تحفيز المواطنين بداية من مدينة راس البر، حيث تم دهان جميع المنازل المطلة على النيل، حيث اصبحت ذات هواية بصرية مميزية، كما تم تغير وجهات مطاعم وكفاتيرات واسواق راس البر لتصبح ذات شكل جمالى موحد، وايضا تطوير المدخل الشرقي للمدينة، وتطوير عدد من الميادين بمدينة دمياط، وكلها تمت بالمشاركة المجتمعية.

واضافت المحافظ، ان اهم المقترحات لتطوير موارد المحافظة، حيث تم تطوير عملية دخول راس البر، من خلال منظومة اليكتروانية لتحصيل الرسوم، حيث سيتم تحصيل الايراد السنوى من 2 مليون الى 15 مليون.

كما تم اعادة تخطيط منظومة الاعلانات، حيث كانت 1.3 مليونن والايراد المتوقع 4 مليون سنويا.

كما سيتم اقامة منطقة شاطئية على البحر بمنطقة فندق اللسان، كما سيتم دراسة اقامة مجزر الالي وحجر صحي، وتم التنسق من المؤسسات المتخصصة للتنفيذ، حيث تم اختيار موقع بالقرب من ميناء دمياط على الطريق الدولي لانشاء المجزر الجديدن والتكلفة التقديرية له 100 مليون جنية.

كما سيتم انشاء مدينة ترفيهية بمنقة حديقة الخالدين على 7 فدان بكورنيش النيل، كما سيتم تطوير المزرعة السمكية الحكومة المقامة على 1017 فدان، حيث جارى حاليا اعادة تخطيط المزرعة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.