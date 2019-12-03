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السيسي عن "الكهرباء المخالفة": تكلفتها كبيرة.. أنا ودكتور شاكر بنتخانق

السيسي عن "الكهرباء المخالفة": تكلفتها كبيرة.. أنا ودكتور شاكر بنتخانق

النيابة تستمع لأقوال العاملين بمستشفى العبور بكفرالشيخ بشأن وفاة ممرضة

النيابة تستمع لأقوال العاملين بمستشفى العبور بكفرالشيخ بشأن وفاة ممرضة

وزير الكهرباء: أضفنا 1840 ميجاوات للشبكات بـ27 مليار جنيه

وزير الكهرباء: أضفنا 1840 ميجاوات للشبكات بـ27 مليار جنيه

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه.. و"الصرافة": هناك وفرة

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه.. و"الصرافة": هناك وفرة

عقب صلاة الفجر.. محافظ قنا يتفقد مخرات سيول المعنا وكرم عمران والكلاحي

السيسي: مفيش حاجة بتتعمل من غير تخطيط.. محدش يشككم يا مصريين

السيسي: مفيش حاجة بتتعمل من غير تخطيط.. محدش يشككم يا مصريين

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السيسي يفتتح مشروعات تنموية بدمياط.. أبرزها مدينة الأثاث ومحطة حاويات

السيسي يفتتح مشروعات تنموية بدمياط.. أبرزها مدينة الأثاث ومحطة حاويات

ليه ترمي الزيت المستعمل.. لما ممكن تبيعه بـ"4 جنيه"؟

ليه ترمي الزيت المستعمل.. لما ممكن تبيعه بـ"4 جنيه"؟

قبل كارتيرون.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك

قبل كارتيرون.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك

أهالي قرية في البحيرة يجمعون تبرعات لتنظيفها: "الزرقا" أحلى بناسها

أهالي قرية في البحيرة يجمعون تبرعات لتنظيفها: "الزرقا" أحلى بناسها

انفجارات وقتل وسرقة وانتحار.. «كاميرات المراقبة» شاهد ملك فى كشف تفاصيل الجرائم وملاحقة الجناة

انفجارات وقتل وسرقة وانتحار.. «كاميرات المراقبة» شاهد ملك فى كشف تفاصيل الجرائم وملاحقة الجناة

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بطل "العمر لحظة".. من هو الفنان الراحل محمد خيري؟

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