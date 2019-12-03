قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنّ المحافظة حصّلت مستحقات الدولة المتأخرة هذا العام بمساعدة الأجهزة التنفيذة بالدولة، إذ تم تحصيل مستحقات الدولة لبعض الأماكن التي لم تفي بالتزاماتها المالية، وتم سحب بعض الأراضي بإجمالي 70 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة عوض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة دمياط.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.