تستعد كلية الهندسة في جامعة عين شمس لإطلاق مركز التميز في الطاقة ” الأول من نوعه في مصر“ بالشراكة مع معهد MIT الأمريكي المصنف رقم ١ في مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيىس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر كلية الهندسة في عبده باشا.

يحضر الافتتاح، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من كبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين والعمداء.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، إن الكلية نجحت في تكوين شراكة استراتيجية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجياMIT، لإنشاء مركز للتميز في مجال الطاقة للاستفادة من المنحة المقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بما قدره 30 مليون دولار تقدمه (USAID) لمعهد MIT من أجل إنشاء هذا المركز بالتعاون مع كلية الهندسة مع شركائها من جامعة المنصورة وجامعة أسوان للاسهام في نمو الاقتصاد المصرى.

ويعمل هذا المركز على دعم التعليم والبحث والعلمى وريادة الاعمال في مجال الطاقة بصورها المختلفة، وجاء إنشاء هذا المركز نتاج فوز جامعة عين شمس بثلاثة شراكات لمراكز التميز في مجالات الطاقة والمياه والزراعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعدد من الجامعات الأمريكية والمصرية.

وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة في المجالات الثلاث على مستوى الجامعات المصرية.