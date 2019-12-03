نشب خلاف بين عاطلين يقيمان دائرة قسم جرجا مع صديق لهما من مركز جهينة بسبب بيع" توك توك"، وقاما بالقاء هذا الصديق من الطابق الخامس من عمارة سكنية علي الترعة الفؤادية، ثم نقلا الجثة لمكان أخر بجوار مصنع سكر جرجا لإبعاد التهمة عنهما.

وتمكن رجال المباحث في قسم شرطة جرجا من كشف غموض الجريمة سريعا، وألقوا القبض علي المتهمين، الذى بررا سبب ارتكابهما للجريمة بأنهما لم يكونا في وعيهما، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة مع المجني عليه، فنشب الخلاف بينهما علي ثمن المركبة فتخلصا منه.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من الأهالي بعثورهم صباح اليوم علي جثة لشخص بجوار مزلقان جرجا البحري بالقرب من مصنع سكر جرجا، وانتقل إلي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من خلال التحريات التى قادها الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا أن الجثة تخص المدعو "وائل. ح" 40عاما، ويقيم بدائرة مركز جهينة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه، تربطه علاقة صداقة مع شخصين بالمنطقة هما "م. ق" و "م. م" يقيمان دائرة القسم وأن الثلاثة معروف عنهم تعاطي المواد المخدرة وسبق اتهامهم في عدد من القضايا.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما تربطهما علاقة صداقة وتعاملات مالية مع المجني عليه نتيجة بيع دراجة نارية "توك توك"، وحدث بينهم خلاف على المبلغ، وهم في حالة عدم وعي بسبب تعاطيهم للمواد المخدرة، قاما علي إثر ذلك بإلقائه من الطابق الخامس من إحدى العمارات السكنية خلف نقابة المعلمين بجرجا، وبعدها قاما بالنزول وسحب جثته بعيدا عن المكان لإبعاد الشبهة عنهما. حرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.