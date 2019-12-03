أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتزاز لبنان بالعلاقات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، وحرصه على توطيد أوجه الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة التي ترتكز على تعزيز السلام والتنمية الدوليين، وتوثيق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس اللبناني إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، مهنئا بانتخابها وبالثقة التي حازت عليها من البرلمان الأوروبي.

من ناحية أخرى، شدد عون على أن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يجب أن تُستجدى، وأنه يجب أن تتضافر كافة الجهود في المجتمع اللبناني لتأمينها لهم حفاظا على كرامتهم وتفاعلهم الطبيعي مع المجتمع.

وقال عون -في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة- إنه مهتم بتعزيز أطر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصًا في مجالي الدراسة والعمل، للاستفادة من طاقاتهم الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لهم وعائلاتهم، مؤكدا أنه يقوم بمساع مختلفة لحل الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات المعنية برعاية شئون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان ذوو الاحتياجات الخاصة في لبنان، والقائمون على المؤسسات التي تقوم برعايتهم وتقديم خدمات التعليم والعلاج والتأهيل لهم، قد نظموا صباح اليوم وقفات في مناطق متعددة من عموم البلاد، احتجاجا على عدم سداد الدولة لمستحقات تلك المؤسسات على نحو أصبحت معه معرضة للخطر ومهددة بأن تغلق أبوابها وعدم الاستمرار في تقديم الرعاية والخدمات لتلك الفئة من المواطنين اللبنانيين.