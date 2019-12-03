ضرب أمين معمل بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية، بمركز نجع حمادي، شمال قنا، أروع الأمثلة في الأمانة، بعدما أعاد مبلغًا كبيرا من المال لصاحبه، وصل لصاحبه عبر الإعلان عنه بكتابة منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، بعد البحث والسؤال عن صاحب الحقيبة في القرى والنجوع المجاورة.

وكان المبلغ قدره 250 ألف جنيه، وتمكن المعلم من رده إلى صاحبه، بعد أسبوع من البحث، رافضًا أخذ النسبة القانونية كهدية من صاحب النقود.

وقال أحمد محمد السيد همام، يعمل أمين معمل بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية، إنه كان جالس أمام منزله، وفوجئ بكيس أسود ملقى بجوار المنزل، فبحث في الكيس ليفاجىء بمبلغ مالي كبير، مشيرًا إلى أنه على الفور سأل عن صاحب المبلغ في القرى والنجوع المجاورة، وإبلاغ المعارف والأحباب عن مواصفات الأمانة، ولم يستدل عليه.

وأضاف، أنه بعد فقد أمله في العثور على صاحبه، كتب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه عثر على أمانة، ومن يأتي بتفاصيلها، يستلمها، حتى تواصل معه مندوب مبيعات، واتضح أنه هو صاحب المبلغ المالي.

وأشار "همام"، إلى أنه رفض أخذ مبلغ مالي بقيمة 25 ألف جنيه، عرضها صاحب النقود عليه، موضحًا أن تلك النقود لا يمكن أخذها، وهذا العمل ينتظر منه مرضاة الله.