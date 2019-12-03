قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية، نقل مدير مدرسة ابتدائية من عمله، إلى ديوان عام الإدارة، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة المنسوبة إليه بالتعدي على تلميذ بالصف الثاني الابتدائي أثناء اليوم الدراسي، ما أدى إلى إصابته بكسر بالقدم اليسرى.

تلقى العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، بلاغا من ياسر سيد جمعة سعيد، 33 عاما، حاصل على دبلوم، مقيم حي المنشية بندر ناصر، يفيد تضرره من "م. م. ع" بإدارة ناصر، لتعديه بالضرب على ابنه "محمد"، 8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي، أثناء تواجده أمس بالمدرسة، ما أدى إلى إصابته بكدمة وكسر بالقدم اليسرى، وتم حجزه بمستشفى التأمين الصحي للعلاج.

وتحرر المحضر رقم 6994 إداري مركز شرطة ناصر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأمر مدير إدارة ناصر التعليمية بإجراء تحقيق إداري في الواقعة بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة، مع نقل مدير المدرسة إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيق.