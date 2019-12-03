طالب طارق إبراهيم خضر، مستثمر مصري يعمل بمجال الأجهزة الطبية، مقيم بالأردن، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتوصل إلى حل للمهن "المغلقة"، التي لم يعد متاح استقبال العمالة المصرية عليها بالأردن.

مواطن مصري بالأردن: ينقصنا وجود منبرا إعلاميا نعرض فيه مشاكلنا

وقال طارق، خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "اسأل واقترح لايف" عبر صفحة "فيس بوك" الرسمية للوزارة، والتي تتواصل فيها الوزيرة مع عدد من المصريين المقيمين في الأردن، إن الجالية المصرية بالأردن، ينقصها عدم وجود منبر نستطيع التحدث من خلاله.

مصريون بالأردن يطالبون بإيجاد حل للمهن المغلقة

وأضاف: "بيقابلنا في الوقت الحالي مشكلة لأبناء الجالية العاملين، فيه مهن بتنتهي في الأردن، فهل اللي حامل تصريح العمل القديم، فيه مهن انتهت زي مهن الحلاقين، 25 مهنة انتهت في وجه العمالة الوافدة لكل الجنسيات، ولكن اللي شغال بقاله 10 سنين أو 15 سنة في مهنة، وييجوا يقولوا روح دا مش عادل".

وتساءلت الوزيرة عن عدد المصريين بالأردن، الذين ينطبق عليهم إغلاق المهن.

30% من قوة العمالة المصرية بالأردن أغلقت مهنهم

ليرد طارق: "20 أو 30% من المتواجدين بالأردن، أصبحوا من المهن المغلقة، أغلبهم من محافظات الأقاليم، واحد بعد 15 سنة، كبر في السن وميقدرش يدور على مهنة تانية".

لترد الوزيرة أن مصر تتعامل بكل ود واحترام مع الجانب الأردني، ولهم الحق الكامل في وضع القوانين التي يرتأونها، "الأردن أعطت أكثر من فرصة لتصويب الأوضاع، إحنا في النهاية ضيوف على البلد، وأي قرارات بيتم اتخاذها في الدولة فهي سيادة الدولة".

وزيرة الهجرة تطالب بحصر العمالة "المغلقة"

وأضافت: "المهم إننا نشوف العمالة التي تأثرت سلبا بهذه القرارات وكيفية مساعداتها، أنا حابة أساعد هذه الشريحة، لو إحنا نقدر نكون فريق عمل عشان نعرف العدد بالتحديد ومحافظاتهم في مصر، وأما يبقى عندي هذه المعلومات هنقدر نخاطب السلطات الأردنية".

ليرد طارق: "نطالب باستمرار إغلاق المهن على أي قادم أو جديد، مع استمرارها للعمالة القديمة".

ووجه طارق إبراهيم الشكر للسفير شريف كامل، سفير مصر بالأرن، "محظوظين دايما بكل طاقم المصري من أعضاء السفارة والدبلوماسيين، لعملهم الدؤوب لخدمة المواطن المصري، رغم العراقيل ودائما ما يجدون حلولا لأي مشكلة تواجهنا".