قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، غيابيا، على موظف بمكتب بريد بهجورة، بالسجن المؤبد، وعزله من وظيفته، لاختلاسه 443 ألف جنيه من حسابات العملاء.

كانت النيابة العامة في نجع حمادي، وجهت للمتهم "زكريا. ط. ن"، موظف بمكتب بريد بهجورة، تهمة اختلاس 443 ألف جنيه من حسابات التوفير، و"مايكل. و. د"، مدير المكتب، تهمة التستر عليه.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 15146 لسنة 2009 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1665 لسنة 2009 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول غيابيا، بالسجن المؤبد، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ، مع توقيع غرامة عليه بقيمة المبلغ المختلس، كما برأت المحكمة المتهم الثاني حضوريا من التهمة المنسوبة إليه.