قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المؤتمر الدولى العشرين حول «الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً»، يخلق فرصة للتعاون والتكاتف بين الدول المشاركة لمواجهة المرض، مضيفة: «نتكاتف للمضى سوياً على الدرب نحو الوفاء بالالتزام فى تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة المرضى»، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة بمصر لا تتعدى 0.02%.

وأضافت «هالة»، خلال مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية، فى المؤتمر المنعقد فى رواندا خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر، اليوم، أن مصر تعتبر من البلدان ذات معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز نظراً للأهمية غير المسبوقة بمكافحته، وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، لافتة إلى اعتماد مصر للاستراتيجية العالمية، بالإضافة إلى تعميم الحوار المجتمعى الشامل، حيث بادرت بدمج خدمات المرضى المصابين بالفيروس مع الخدمات الصحية الأخرى ما ساعد على ضمان حصول المصابين على حزمة خدمات صحية جيدة وبسعر مناسب ودون وصم.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار فى الصحة محرك رئيسى للنمو الاقتصادى ومنصة انطلاق للتنمية المستدامة، لافتة إلى المبادرات المجانية التى أطلقتها الدولة، وعلى رأسها «100 مليون صحة»، التى هدفت إلى القضاء على فيروس «سى»، ولاقت إشادة دولية من «الصحة العالمية» والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، بل وطالبوا بضرورة نقل التجربة لباقى الدول. وتطرقت «هالة» إلى مبادرة «دعم صحة المرأة»، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية وتقديم العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى، التى تستهدف 28 مليون سيدة، موضحةً أنه تم فحص 2.5 مليون منهن حتى الآن، فضلاً عن المبادرات الأخرى كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والسمنة وفقر الدم والتقزم وضعف السمع لحديثى الولادة و«حياة كريمة».