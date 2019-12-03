قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن لمدة 5 سنوات، لسائق وسيدة، احتجزا وهتكا عرض صديقة الأخيرة، واستوليا على هاتفها المحمول، وأجبراها على توقيع إيصالات أمانة، وصوراها عارية تحت تهديد السلاح، لابتزازها.

ونسبت النيابة العامة للمتهم "م. أ. أ."، 37 سنة، سائق، و"م. م. ح."، 32 سنة "هاربة"، هتكا عرض المجني عليها "هـ. ح."، بأن أشهرا في وجهها سلاح أبيض "مطواة" مهددين بإيذائها، وأبعدا عنها ملابسها، ولامس الأول مواطن عفتها، وسرقا هاتفها المحمول، ومبلغ مالي، وأكرهاها على توقيع إيصال أمانة تحت تهديد السلاح، وتصويرها عارية، وتهديدها بنشر تلك الصور.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة اقترضت مبلغا ماليا (3000 جنيه) من المجني عليها، وعندما كررت طلبها له، اتفقت مع المتهم الأول على استدراجها وتصويرها عارية، حتى لا تكرر طلب المبلغ، وابتزازها لدفع مبلغ آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية كل من المستشارين حسام رشدى عمار وأمير مجدى دميان، وأمانة سر وائل السيد.