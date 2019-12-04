"الأحزاب" تشكل لجنة خبراء لوضع مقترحات حول العمل السياسي

اتفقت الأحزاب السياسية الـ5، التي انتهى اجتماعها منذ قليل، بقيادة حزب مستقبل وطن، في ثاني جلسات الحوار الوطني للأحزاب السياسية، على تشكيل لجنة خبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات).

وذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، وفريد زهران، رئيس المصري الديمقراطي، ودكتور محمد الأمين، نائبا عن حزب المحافظين.

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يتمنى تمثيل كل القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتى تكون جميع الآراء موجودة داخل المجلس.

وتابع الخولي، خلال الجلسة، أنهم يريدون كقوى سياسية، أن تصبح لدى الناخب المصري القدرة على اختيار كل الطبقات في الانتخابات.