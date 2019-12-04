بالأسماء.. 46 مرشحا بانتخابات نادي النيابة الإدارية منهم 4 على الرئاسة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، غلق باب الترشح، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس الإدارة والمقرر إجرائها 21 فبراير المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن إجمالي عدد المرشحين بالانتخابات 46 مرشحا، منهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس النادي، وهم "المستشارون عبد الناصر خطاب، الشافعي، رضا عبد الكريم، وحسام الشاذلي"، بينما يتنافس على مقعد المستشارين المتقاعدين 2 فقط هما المستشارين عبد المحسن محمود، وزكريا السيد أحمد.

الاقتراع 21 فبراير و6 سيدات ضمن المرشحين على 15 مقعدا

ويتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة للمستشارين، 12 مرشحا وهم المستشارون "خالد الطنانى، حمزة فؤاد، مصطفى جبر، أحمد السيد خليف، خالد سرور، أحمد فاروق، حسين البصال، نيفين عبد المنعم عوض، ريمون ماهر، إياد عبد الحكيم، أحمد جلال، ومحمد البطران".

فيما يتنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة لرؤساء النيابة، 11 مرشحا وهم المستشارون "أحمد عبد الظاهر، ياسمين محمد عنبه، محمد عبد الجواد، إيمان عصر، عماد المنشاوي، معتز الهلالي، أمين أمين، وليد حمودة، مصطفى نصر، محمد عبد الباسط، ومصطفى الشربيني".

كما يتنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة لدرجة وكيل أول نيابة، 10 مرشحين، هم المستشارون "محمد نصار، نورهان زكريا، إسلام الكيكي، محمد عمران، هاني شهاب، محمد شعبان العجمي، هشام حلمي، أحمد رجب، قدري عبد المعطى سنجر، وياسر عيد القاضي".

ويخوض 7 مرشحون المنافسة على مقعدي وكيل النيابة، وهم المستشارون "محمد أشرف، محمد أمين، إيمان الشامي، عمرو سامي، صلاح المرسى، نيفين سعيد عفيفي، ورنا أحمد طه".

ووفقا لبيان اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن هناك 6 عضوات يخضن المعركة الانتخابية.

وتجرى انتخابات نادى النيابة الادارية 21 فبراير 2020، على 15 مقعدا، منها مقعد الرئيس وآخر للمستشارين المتقاعدين، و13 مقعدا أخرى بواقع 5 مقاعد للمستشارين، و3 لرؤساء النيابة، و3 لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين لوكلاء النيابة، وذلك بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.