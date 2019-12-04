وفاة شعبولا وبكاء عبدالرحمن أبو زهرة على زوجته أبرز أحداث الأسبوع

شهد الوسط الفني مع بداية الأسبوع أحداث مفاجئة منها وفاة المطرب شعبان عبد الرحيم بعد أزمة صحية تعرض لها، وقد كان خبر وفاة شعبان صدمة كبيرة لعدد من أصدقائه الفنانيين ومحبيه، حيث ظهر شعبان قبل وفاته بيومين في حفل غنائي بموسم الرياض وهو جالس على كرسي متحرك بسبب كسر في قدمه.

بكاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لفقدانه شريكة عمره سلوى الرافعي، مشهد خطف الأنظار، وتكرر أثناء تلقيه العزاء.

أصيبت نيللي كريم أيضا، بورم حميد، وقامت باستئصاله في الخارج، وطمأنت محبيها من خلال نشر صور لها عبر حسابها الخاص بتويتر.

ودخل محمد فؤاد العناية المركزة بشكل مفاجئ، ما مثل خبرا صادما لمحبي فؤاد، الذي تعرض لارتفاع في ضغط الدم، واضطر لدخول العناية المركزة لمدة 24 ساعة.