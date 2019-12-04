أعوامٌ عديدةٌ قضاها المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم في الظل، بين أفراح شعبية وأدوار صغيرة في بعض المسرحيات والأفلام والمسلسلات، لا يتعدى بعضها المشهد الواحد حتى جاء عام 2001، ليقرر المخرج داوود عبدالسيد الاستعانة به في دورٍ رئيسي في أحد أفلامه، ومنه كان الباب الذي أوصله إلى البطولة المطلقة والشهرة الواسعة في عامين فقط.

"شريف المرجوشي" الحرامي الذي رأى داوود عبدالسيد أنه شخصية مصنوعة ومكتوبة من أجل شعبان عبدالرحيم، والتي أداها بشكل أبهر المتابعين وفاجأهم، من أدائه لتلك الشخصية المعقدة، ذلك اللص الذي يرتبط بعلاقة غريبة مع كاتب ومخبر، في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

العمل مع المخرج الكبير داوود عبدالسيد فتح أبواب الانطلاق الفني أمام المطرب الشعبي الذي ذاع صيته، وأصبحت أغانيه يرددها الجميع، ليقرر النجم الكوميدي سمير غانم الاستعانة به على خشبة المسرح، التي كان أحد المسيطرين عليها في ذلك الوقت جماهيريًا.

واشترك شعبان عبدالرحيم، بعد أشهر قليلة من فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" في بطولة مسرحية "دو ري مي فاصوليا" مع النجم الكبير سمير غانم وطلعت زكريا وميمي جمال وحسن مصطفى، والتي حققت نجاحات كبيرة.

صعود نجم شعبان عبدالرحيم خلال عام 2001 مع داوود عبدالسيد وسمير غانم، أوصله للعب دور البطولة المطلقة في العام التالي، حين قام ببطولة فيلم "فلاح في الكونجرس" في 2002، مع كل من عبير صبري ويوسف داوود وخالد سرحان وعلاء مرسي، إلا أن البطولة المطلقة لم تتكرر بعدها.