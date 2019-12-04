كشف ديفيد سمير رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في الأنظمة الخاصة بالروبوت عن ترخيص أول مصنع متخصص في صناعة الروبوتات في مصر وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح سمير أن مصنعه يقوم بصناعة خط إنتاج كامل من "الروبوت" مشيرًا إلى أن الروبوت في هذه الخطوط يقوم بالأعمال الفنية مثل اللحام والمناولة وتركيب المكثفات على البوردات والدهانات وغيرها من الأعمال.

وأشار سمير إلى أن الشركة لديها عملاء عالميين في مصر قامت بتصنيع خطوط إنتاج من "الروبوت" وأن عددهم وصل لـ50 شركة عالمية لافتًا إلى أن الحكومة منتحتهم مصنعا جديدا من أجل التوسع في تصنيع الروبوت، وأن أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان ارتفع إنتاجه من 10 قطع لـ500 قطعة لاستخدامها الروبوت في الإنتاج.

وأكد سمير أن الجامعات في مصر أصبحت تدرس "ميكا ترونكس" في كليات الهندسة وهو علم متخصص في صناعة الروبوت مشيرًا إلى أن المهندس بعد التخرج يحتاج لعام كامل من التدريب.

وشدد على أن الصناعة بواسطة الروبوت تعلي الجودة وتحافظ على ثباتها وتقلل من التكلفة وتساعد على المنافسة على السعر العالمي لافتًا إلى أن ألمانيا والصين هما أكثر الدول استخدامًا للروبوت عالميًا.