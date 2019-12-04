الست دي أمي.. شقيانة طول عمرها.. مشالتش غير همي.. وأنا آخر صبرها.. علاقة خاصة كانت تربط الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بوالدته الراحلة وظهرت بشدة حينما طلب "شعبولا" من السيناريست والمذيع يوسف معاطي أن يكرم والدته في البرنامج الشهير آنذاك "الست دي أمي" والذي كان يذاع عبر شاشة التلفزيون المصري.

سعدية عبدالحليم المنسي هي والدة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم والذي تحدث عنها قائلًا: "دي مش محتاجة كلام وهي كل حاجة بالنسبة لي وأي حاجة في الدنيا بالنسبة لي وكل حاجة وأم مفيش بعد كده كلام شقيت علينا ودي حاجات الواحد عمره ما ينساها ولسه كنت بفكرها قريب أنا كنت بستناها وهي جاية من مكان شغالة فيه عشان آخد منها شنطة فيها أكل وفيها حاجات وأنا فاكر الحاجات دي لحد دلوقتي ولسه كنت بقولها وبفكرها".

حينها بكت الحاجة سعدية وهو تقول لشعبان: "أنت حبيبي وأنت قلبي" مشيرة إلى أنه أنفق عليها وعلى أسرته المكونة من 4 بنات و3 أولاد.

وتابعت: "توفي أبوه وتولاني من 30 سنة وهو خادمنا كبير وصغير مصروف وأكل وشرب وكسوة وكل حاجة وعايش بينا ومقويه ربنا علينا ومسهل له ربنا وفتح له الأبواب كلها عشانا" مؤكدة أنه لم يبخل عليهم قط: "مش بخيل علينا والبلحة اللي يجبيها لازم أدوق منها لو أنا موجودة أو مش موجودة ومعاه ست آية من القرآن الست مراته".

وأوضحت والدة الفنان الراحل أن شعبان لم يتركهم ولكنه اصطحبها للإقامة معه بعدما أصبح مطربا مشهورا: "جرنا وأخدنا في عبه ومش سابنا وأول هدية جابهالي داري جسمي ده بهدوم وشبشب وطرحة ومنديل" معتبرة أنها أحسن هدية مضيفة: "مخلانيش عايزة حاجة".

وتحدثت الحاجة سعدية عن روح ابنها الطيبة: "بيخليني أضحك وأنا نايمة عيانة وكفاية وهو خارج يقول أما أنا ماشي أقوله روح ربنا يستر طريقك ويحنن عليك ويجبر خاطرك يروح سايب لي اللي فيه النصيب وأنا كنت باكل وأشرب في بيته ولازم برضه الفلوس في إيدي".

وكشفت والدة شعبولا أنه كان يساعد شقيقاته الـ4 وأنهن يترددن عليه باستمرار ويساعدهن "دي تمشي التانية تيجي" ليرد عليها شعبان: "دي حاجات بتاعت ربنا وخليها على الله" مضيفًا: "ماهو ربنا رزقنا عشانك وعشانهم".

وعن رد فعلها حينما تشاهد شعبولا في التلفزيون قالت: "أول ما بشوفه في التلفزيون بتنطط فرحانة بيه".

وتحدثت والدة شعبان عن العمرة التى أدتها برفقته وأنه دعا الله فيها أن يصل غنائه لأعداد مثل الموجودة في الحرم وبالفعل نال شهرة واسعة بعد ذلك.

وفي نهاية الحلقة أهدى شعبان عبدالرحيم والدته "غوايش دهب" بعدما أسرت والدته لبعض شقيقاته أنها تتمنى ارتداء "غوايش دهب" ليلبي رغبتها ويقبل يدها ويغني لها "ست الحبايب يا حبيبة".

ورحل شعبان عبدالرحيم أمس الثلاثاء عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.