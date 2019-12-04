طقس الأربعاء 4-12-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2019 طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة ويرتفع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 23

مطروح 10 23

السلوم 11 24

سيوة 08 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 17 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 26

الفيوم 13 23

بني سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 28

الرياض 12 23

المنامة 19 24

أبوظبي 20 27

الدوحة 19 26

الكويت 11 22

دمشق 04 16

بيروت 17 21

عمان 06 16

القدس 10 16

غزة 14 21

بغداد 08 19

مسقط 20 27

صنعاء 04 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 13 26

تونس 10 20

الجزائر 11 16

الرباط 09 16

نواكشوط 16 28