سمسار بأمريكا لشريف عامر: الشغل هناك صعب واحنا هنا مأنتخين على الآخر

أجرى الإعلامي شريف عامر حوارا مع راكب التاكسي المهندس أحمد سمير وذلك أثناء فقرة ضيوف التاكسي ضمن برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وطلب الراكب توصيله إلى مكتب الجوازات بمدينة نصر مشيرًا إلى أنه يستخرج جواز سفر جديد ليعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعمل هناك كـ"سمسار عقارات" ويقيم في مصر في الشتاء وفي الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف.

وتحدث سمير عن العمل في أمريكا موجهًا رسالة لمن يعتقدون أن العمل في أمريكا سهل ومريح: "الشغل في أمريكا صعب جدًا واحنا هنا مأنتخين على الآخر وقاعدين على الكافيهات وتعالى هناك شوف الكلام ده مفيش الكلام ده".

وتابع: "لو مكنتش تصحى من 6 الصبح لـ10 بالليل تشرب المر تنام في الشارع عالرصيف" ناصحًا من يرغب في السفر: "اللي عايز يسافر لازم يشقى ويتعب ويكافح كفاح رهيب إنما ينام مفيش الكلام ده واللي ينام مش هيعرف ياكل وهينام في الشارع".