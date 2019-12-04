صبري.. سائق فقد قدمه في حادث سيارة فتعلم الخياطة من زوجته وتحول لترزي

عامان مرا على تعرض صبري السائق لحادث سيارة أدى لبتر لقدمه وأصبح بعدها عاجزا عن العمل.

لم يستسلم صبري ابن منطقة مدينة السلام لإعاقته ولكنه جلس بجوار زوجته التي تمتلك ماكينة خياطة صغيرة وتمارس عليها أعمال الخياطة ليتعلم منها.

ونجح صبري في تعلم أعمال الخياطة واشترى مع زوجته ماكينة خياطة أكبر وعملا سويًا من أجل الإنفاق على طفلة أوشكت على دخول المدرسة وطفل عمره 3 سنوات.

قال صبري خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا هفضل أشتغل وأعافر مع الدنيا وأنا عايز أبقى حاجة وناوي أبقى حاجة وهبقى حاجة بإذن الله" لافتًا إلى أنه يتمنى أن يصبح صاحب مصنع كبير للملابس ويطلب أن يساعده أحدهم برأس مال من الأتواب القماشية ليبدأ في مشروعه مع زوجته.