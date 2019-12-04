أكد الدكتور محمد نجيب أبوزيد الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية والمؤسسات الائتمانية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، وهذا ما يظهر بوضوح من خلال ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع التصنيف الائتماني، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة، وانخفاض نسبة البطالة، ومعدلات التضخم، واستقرار أسعار السلع.

وأضاف أبو زيد، في مدخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن عملية الإصلاح الاقتصادي ليست سهلة، خاصة وسط منطقة مضطربة وملتهبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا،ولكن ترسل المؤشرات الاقتصادية رسائل طمأنة للمواطن والمستثمر وللعالم، وتؤكد أن مصر ماضية بكل قوة تجاه الاستثمار في كافة المجالات، لتحقيق عائد اقتصادي يحقق التنمية والاستقرار للمواطن المصري والمنطقة العربية.

وتابع أبوزيد، خاصة أن مصر لا تتحدث عن نفسها فقط في مجال الاقتصاد، ولكنها تعي دورها جيدا على المستوى العربي والإفريقي، هذا واضح تماما من أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استعادت دورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي، حيث استطاعت تعزيز علاقاتها مع أغلب دول العالم، وخاصة الدول الاقتصادية الكبرى، مثل ألمانيا وروسيا ، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تسعى لتحسين علاقتها مع مصر كونها أكبر دولة في المنطقة وبوابة القارة الإفريقية، ولديها كفاءات بشرية وعلمية منتشرة في دول العالم، وتتمتع باستقرار سياسي واقتصادي وأمني، وهذه الأساسيات التي تبحث عنها رؤوس الأموال في العالم.