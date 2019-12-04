أكد الدكتور رمضان قرني الخبير في الشؤون الأفريقية، أن العلاقات المصرية الأفريقية أصبحت وثيقة تماما، وتسير على مستوى الاستمرارية، وأصبح هناك رصيد من التعاون الاستثماري بين دول القارة.

وأضاف "قرني"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن مصر شرعت بتدشين المنتديات الأفريقية، لإحداث تشابك ثلاثي بين مجتمع رجال المال والأعمال الأفريقي وهو "القطاع الخاص" والحكومات الأفريقية مع المانحين الدوليين، وهذا يضمن ما يسمى بالرؤية الوطنية الأفريقية للقضايا والتحديات أي وضع أجندة وفق أولويات القارة ككل.

وتابع "قرني"، أن فكرة هذه المنتديات جاءت من أجل تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، بحيث تعظم الفائدة من التحرك المصري مع تعظيم الفائدة من الاستثمار في القارة السمراء، وكل ذلك مع دخول قارة أفريقيا في العلاقات الاقتصادية الدولية بمنطق كتلة جماعية وليس منفرد مما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الأفريقي العام .

وأشار الخبير في الشؤون الأفريقية، أن قارة أفريقيا كانت أمام مشكلة حقيقية، وهي ضعف التجارة البينية، بالرغم من وجود تنوع في الاقتصاد الأفريقي، وبالتالي هناك رغبة في تقليل الفجوة حيث إن حجم التجارة البينية الأفريقية لا يتجاوز 15%، لذلك هناك رغبة في الدفع لهذا المسار بحيث تصل النسبة على المدى القصير إلى 25%، كما كانت هناك رؤية جديدة وهي دخول اتفاقية التجارة البينية الحرة حيز التنفيذ منذ قمة نيامي الماضية.