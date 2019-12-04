خطة لإنشاء 4 خطوط سكة حديد جديدة لخدمة الركاب ونقل البضائع

أكد وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل الجاد على تحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعادة تدريبه، بالإضافة إلى العمل على رفع معدلات الصيانة والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات، والحرص على إعلام الركاب بأي تأخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب أعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم التخطيط لإنشاء 4 خطوط سكة حديد جديدة وهي: "المناشي - 6 أكتوبر" بطول 60 كم، لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس" بطول 69 كم "ركاب - بضائع"، وإنشاء خط سكة حديد "دمياط - المنصورة الجديدة" مروراً "بدمياط الجديدة - جمصة" بطول 50 كم، وخط سكة حديد "الغردقة - سفاجا - قنا" وإلى "الأقصر - أبو طرطور" بطول 750 كم، بالإضافة إلى تحويل خط سكة حديد "أبو قير – محطة مصر" إلى خط مترو كمرحلة أولى ومده إلى مدينة برج العرب كمرحلة ثانية، وتطوير ترام الرمل ومد المسار إلى المنشية.

وأشار وزير النقل، إلى أهمية دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة عوائد السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل تكلفة النقل، لافتا إلى تنفيذ مشروعات القطار المكهرب ومشروعي المونوريل واستكمال مراحل وخطوط مترو الأنفاق في ضوء اهتمام وزارة النقل بتعظيم النقل الجماعي.