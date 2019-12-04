يلتقي فريقي ليفربول وإيفرتون، اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات beIN Sports 4K، وbeIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، فيما يحتفل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.