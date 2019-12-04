مصرع سائق في تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي ببني سويف

لقى سائق مصرعه، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل كبيرة "سكانيا" بأخرى ربع نقل، أمام وحدة إسعاف الطريق الصحراوي الغربي، نطاق محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وقال مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، إن مستشفى سمسطا المركزي، استقبل "صبحى يوسف عبد السلام" 40 سنة، سائق، مقيم قرية طما فيوم، مركز إهناسيا، جثة هامدة، على إثر حادث سير، وقع، بالطريق الصحراوي الغربي، نطاق المحافظة.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن.