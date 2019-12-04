تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، المؤتمر السنوى الثانى، تحت عنوان "الإعلام والثقافة .. الأزمة والحل"، التى تقيمه اللجنة الفكرية، ويرأس المؤتمر الإعلامى حمدى الكنيسى، وبأمانة الشاعرة نوال مهنى، وذلك يوم 7 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، فى مقر الاتحاد بالزمالك.

وتأتى محاور المؤتمر كالأتى "مسئولية الإعلام في رعاية الإبداع والمبدعين ، رقمنة الثقافة العربية.. لأسئلة لابد منها، أهمية اللغة كمكون أساسي للثقافة والإبداع، النقد الأدبى الصحفى ـ رجاء النقاش نموذجا، اللغة العربية، دور المثقف في نشر الانتماء لدى الأجيال.

ويأتى المؤتمر بمشاركة الإعلامى حمدى الكنيسي، والدكتور ربيع عيد العزيز، والدكتور شعبان عبد الحكيم، والدكتور صبرى أبو حسين، والإعلامية جيهان الريدي، والكاتب محمد الناصر.كما يكرم المؤتمر مجموعة من الأدباء وهم "الشاعرة نوران فؤاد، الشاعرة سحر سامي، الشاعر عبد الحميد ضحا، الشاعرة إيمان يوسف، الشاعرة نجوى عبد العال، الشاعر ناصر رمضان، الشاعرة هدى أبو العلا، القاص محمود مبروك، الشاعر عدنان برازى، الشاعرة وفاء السيد، الكاتبة وفاء الطيب، الشاعر سعيد الغول، الشاعرة آمال شحاته، الشاعرة سعاد عبد الله، الشاعرة هناء أمين".