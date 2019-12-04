توفي سائق يدعى محمود محمد، إثر إصابته بعد اصطدام سيارته التاكسي بقطار الإسماعيلية المتجه للسويس قبل محطة نهاية رحلة القطار بـ 300 مترا.

كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا باصطدام قطار الركاب القادم من الإسماعيلية بإحدى سيارات التاكسي بمنطقة "أول السور" خلف قسم شرطة الأربعين الجديد، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية المختصة بشرطة السكك الحديد.

ونقل السائق المصاب إلى مستشفى السويس العام، وتوفي إثر إصابته في حادث التصادم.

وتبين أن سيارة التاكسي حاولت عبور السكة الحديد من مزلقان غير شرعي، ما أدى إلى اصطدام القطار به وإصابة الركاب بالفزع إلى أن جرى تهدئتهم عقب السيطرة على اتزان عربات القطار دون انقلابها.

جرى استدعاء هندسة السكك الحديد والجزار المختص بالطوارئ وإعادة تشغيل القطار لاستكمال رحلته إلى المحطة الرئيسية بمنطقة الصباح، وتبين من تحريات المباحث التي أشراف عليها اللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، والعميد أيمن عبدالحميد، رئيس إدارة البحث الجنائي، عدم وجود شبه الجنائية حول الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأربعين، وتمهيدا لإحالتها للنيابة للتحقيق.