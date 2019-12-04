كسر بخط بترول بالبحيرة بغرض السرقة.. والأمن يفرض كردون بالموقع

أجهضت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، محاولة سرقة منتجات بترولية، من خط أنابيب بترول، مار بعزبة سالم التابعة لمركز كوم حمادة، فيما تحاول شركة البترول المختصة إصلاح الكسر الذي أحدثه اللصوص أثناء محاولتهم سرقة المواد البترولية.

وكان مركز شرطة كوم حمادة، تلقى بلاغاً من الأهالي، يفيد قيام مجهولين بمحاولة سرقة خط أنابيب بترول، بعزبة سالم التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور.

بالانتقال والفحص تبين وجود تسرب بالخط، وكسر بالخط المار بالقرية، وعلى إثر ذلك انتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت كردوناً أمنياً حول المنطقة، وجارٍ إصلاح الكسر بمعرفة الفنيين المختصين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10270 إداري كوم حمادة لسنة 2019، وجارٍ العرض على النيابة العامة.